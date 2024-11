Formazioni ufficiali Mantova-Cremonese Serie B 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, partita valida per la tredicesima giornata della. La squadra di casa cerca una vittoria che manca da ben sei turni e che ora è necessaria per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Se la passano meglio gli ospiti, che al Martelli sperano di ottenere un buon risultato per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. Ecco le scelte dei due allenatori.: Festa, Bani, Brignani, Ruocco, Fedel, Trimboli, Cella, Burrai, Bragantini, Aramu, Mensah.: Fulignati; Barbieri, Ravanelli, Bianchetti, Loshoshvili; Collocolo, Castagnetti; Vandeputte, Vazquez, Zanimacchia; BonazzoliSportFace.