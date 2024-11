Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate 9 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 9– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 293, 294 e 295 in.Nihan rivela alla polizia che Zeynep è la responsabile della morte di suo fratello e accusa Kemal di averle tenuto nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il.Zeynep e Kemal sono sconvolti dopo aver ricevuto un breveche ritrae Zeynep, un anno prima, in un ospedale, mentre soffoca suo marito Ozan con un cuscino.Durante la colluttazione tra Nihan e Zeynep, quest’ultima ha un’emorragia, e implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta, la porta in ospedale.