Ilfattoquotidiano.it - Crozza/Bersani e l’amaro monologo al bar: “Un tempo qui mangiavamo pane e salame con gli operai. Oggi prendiamo le crudité da Cracco”

Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziotorna con la mitica maschera die commenta la sconfitta della sinistra alle elezioni in Liguria: "Preferivo perdere la causa con Vannacci ma vincere la Liguria con Orlando. Solo che Orlando in quel bar fa la figura del co**** e non è un'allegoria è un dato di fatto. In quel bar lì insieme aglic'eravamo anche noi di sinistra a mangiarenoi di sinistra andiamo a spiluccare dale crudi»"