Come finisce Anna film 2019: finale spiegazione del thriller di Luc Besson

trama edelè unscritto, diretto e prodotto da Luc. La giovane agentePoliatova, una delle killer più temute al mondo, è interpretata dall’attrice e modella russa Sasha Luss. Neld’azione sono protagonisti anche Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren e Alexander Petrova.. La trama, ile ladeltrama completa deldi LucTrasferitasi da Mosca a Parigi,Poliatova assume l’identità di una modella e inizia una carriera professionale a Parigi , portando a termine varie missioni e omicidi. Per evitare sospetti, entra in una relazione romantica con la collega modella Maude, sostenuta da Olga. Quando la CIA scopre la sua vera identità, accetta di lavorare per lorodoppio agente con Leonard Miller, in cambio della promessa di una nuova vita alle Hawaii.