Ilfoglio.it - Ci sono cose della moda (parecchie) che a Bruce Weber non piacciono più

“L’approccio all’immagine diormai cambia ogni giorno. Un tempo c’era un gruppo di persone molto protettive, attente, che ci aiutava a svolgere il nostro lavoro nel modo migliore: erano lì per assicurarsi che ci fossero i vestiti più interessanti, le ragazze più belle. Oggi tutto deve essere fatto molto velocemente” e dunque è meno interessante farlo. Non ho più venticinque anni e non cerco nemmeno di viverli di nuovo” dice, che però a settantotto non ha cambiato di un singolo dettaglio la panoplia che lo definisce da mezzo secolo e grazie alla quale riesce a riconoscerlo anche chi non saprebbe attribuirgli una sola fotografia o una campagna pubblicitaria: il fazzoletto paisley di cotone annodato sul capo in luogokippah, la barba, le camicie a scacchi, occasionalmente ma più spesso che no una sciarpina colorata, e naturalmente la “camera”, la macchina fotografica al collo.