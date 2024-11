Ilrestodelcarlino.it - Caso Gozzoli, la difesa chiede l’assoluzione dell’imputato

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Assoluzione per l’imputato o, in subordine, il riconoscimento dell’omicidio colposo. E’ quanto chiesto ieri in aula dallanell’ambito del processo con rito abbreviato nei confronti del rumeno di 21 anni, accusato dell’omicidio in concorso di Alessandro(in foto), il 41enne di Bazzano (nel bolognese) trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno fa. La vittima aveva mani e piedi legati. Secondo la procura si trattò di un omicidio volontario ma non è così per lache ieri, al termine dell’arringa, ha chiesto appuntoper il giovane oppure che allo stesso venga contestato l’omicidio colposo e non volontario. Il delitto avvenne nell’ambito di un gioco erotico. La procura, giovedì per il 21enne aveva chiesto una condanna a diciotto anni di carcere al netto dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito.