Quifinanza.it - Borsa: immobiliare sofferente nonostante interventi banche centrali

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Si chiude una settimana di forti perdite per il compartocon l’attenzione degli investitori sempre rivolta alle: i recenti dati sull’inflazione hanno aiutato la BoE a prendere la decisione di tagliare i tassi di 25pb, anche se l’inflazione è, attesa, destinata a salire; la Norges Bank ha mantenuto invariati i tassi al 4,5%, mentre la Riksbank svedese ha tagliato i tassi di 50 bp al 2,75%. L’attenzione degli investitori è stata maggiormente concentrata sulla decisione della Federal Reserve che ha tagliato nuovamente i tassi di interesse per 0,25 punti percentuali e le aspettative degli analisti sono per un’altra riduzione a dicembre. La mossa ha causato poche reazioni nel mercato perché anche la sua dimensione precisa era ben attesa dagli investitori. Il presidente dell’istituto centrale, Jerome Powell, ha detto: “ci avviciniamo a tassi neutrali e per questo potrebbe essere appropriato procedere più lentamente con i tagli”.