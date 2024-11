Ilfattoquotidiano.it - Bloccate con adesivi le macchinette per le chiavi di Airbnb a Firenze: la protesta degli attivisti contro l’overtourism e gli affitti brevi

Flashmob diglibreve a, proprio mentre si sta svolgendo il Forum internazionale del turismo, all’esterno della Fortezza da Basso. Una decina di manifestanti del comitato “Salviamo” hanno esposto uno striscione con scritto “la città muore di turismo selvaggio e speculazione“. Nella notte, inoltre, sono state messe delle X con del nastro adesivo rosso su alcune keybox, ovvero i contenitori per leche permettono di fare da soli il check-in e che si trovano solitamente all’esterno delle case. Sopra questi contenitori di metallo, considerati il simbolo del, hanno attaccato anche la scritta “salviamoper viverci”. Non è la primasimile che avviene in Italia: negli ultimi mesi sono state diverse le azioni che hanno sabotato una serie di keybox di Roma e Bologna con atti rivendicati da “Robin Hood”.