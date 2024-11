Gqitalia.it - Benjamin Pavard ci racconta quanto sono faticosi gli allenamenti all'Inter

A Clairefontaine la nazionale di calcio francese ha giocato senza schierarenelle ultime due amichevoli. Il 28enne difensore francese, che ha vinto il titolo italiano con l'la scorsa stagione ed è stato messo in panchina dalla nazionale francese durante gli Europei della scorsa estate, non è stato convocato da Didier Deschamps per le partite contro l'Italia e il Belgio a settembre e contro Israele e il Belgio a ottobre. L'allenatore dei Les Bleus ha ammesso di voler fare dei cambiamenti e “ossigenare” la sua squadra da qui alla fine dell'anno, senza però chiudere la porta all'uomo che ha già collezionato 54 presenze in Nazionale. Nel frattempocontinua a essere positivo, a meritarsi una serie di presenze nel suo club e a puntare a un ritorno nella squadra francese nel prossimo futuro.