Zheng-Krejcikova oggi in tv | orario canale e diretta streaming semifinale Wta Finals Riyadh 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Qinwense la vedràcontro Barboranelladelle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La classe ’02 cinese non si ferma e scala sempre più il ranking, torneo dopo torneo. Anche in questo appuntamento che chiude la stagione del circuito WTA la vincitrice dell’oro olimpico in singolare a Parigi ha impressionato e ora va a caccia di un’altra finale. Sulla carta il match contropotrebbe apparire più abbordabile rispetto magari ad altri matchup, ma la ceca ha dimostrato più volte nel corso degli ultimi anni che sulla singola partita (anzi, nella settimana giusta) può sconfiggere davvero qualunque avversaria. E la vincitrice dell’ultima edizione di Wimbledon pare essere arrivata a in terra saudita con le intenzioni chiare e bellicose.