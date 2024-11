Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez reinterpreta un momento iconico di Shawn Michaels.

Roxaneè la campionessa di NXT da diverso tempo ormai e deve gran parte del suo successo a. E’ sicuramente uno di questi i motivi per cui l’attuale campionessa ha ricreato e dato nuova vita ad un segmento storico che ha caratterizzato una parte molto divertente della carriera dell’HBK. Stiamo parlando del segmento in cui, a Cyber Sunday 2006,era nel backstage con Triple H e, incontrando un finto producer WWE, nonchèSpears in persona ancora nel sistema di sviluppo della compagnia, gli chiese il suo nome e dopo che quest’ultimo gli disse di chiamarsi Stan, lo colpi con un super kick, affermando a Triple H, “I Just Kicked Stan” ovvero, “Ho appena colpito Stan” Nell’ultima edizione di NXT, il 6 novembre, dopo aver perso il suo match a squadre,è stata ripresa in un segmento nel backstage in cui, molto frustrata dalla sconfitta, finisce per replicare la stessa identica scena dopo aver incontrato Robert Stone.