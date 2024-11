Sport.quotidiano.net - Una Torres da abbattere. Impresa già riuscita per 13 volte al Rimini

Domenicasi troveranno una davanti all’altra al ‘Neri’ per la 24esima volta. Un avversario sicuramente storico per i biancorossi. Un’avventura di faccia a faccia iniziata a fine anni 50. E che per ben 13 nelle 23 gare giocate ha detto. Tante le vittorie dei romagnoli, mentre i sardi i tre punti in tasca li hanno messi solo una volta a fine anni 80. Poi anche nove pareggi. Insomma, i precedenti sorridono decisamente ai biancorossi che contro lahanno anche sempre sfoggiato una certa vena realizzativa. Ben 40 i gol segnati, contro i 18 dei sardi. Per restare ai precedenti più recenti, quelli delle ultime due stagioni, si contano un pareggio (1-1) e una vittoria (3-1) appena qualche mese fa. Del Carro, Ubaldi e Morra erano stati i mattatori di quella partita incredibile che ilera riuscito a ribaltare dopo il gol iniziale di Fischnaller.