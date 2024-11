Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 8 novembre 2024: la contromossa di Micaela

Cirillo sarà tra le protagoniste della puntata di Unaldi venerdì 8. La gemella, dopo aver intrapreso una relazione con Samuel Piccirillo, ha deciso di lasciarlo quando il giovane le ha chiesto di portare avanti la loro relazione con maggiore serietà e trasporto., di fronte alle pressanti richieste di Samuel, ha troncato il loro legame, mentre lo chef non ha mai smesso di pensare a lei e di sperare in suo ripensamento. Intanto, Manuela ha ottenuto un lavoro al Caffè Vulcano come cameriera e questo nuovo impiego le ha permesso di approfondire la conoscenza di Samuel, il quale, di recente, ha compiuto un bellissimo gesto per lei affinché non venisse ammonita da Silvia a causa di un ritardo a lavoro.Manuela, profondamente colpita dalla buona azione di Piccirillo, ha iniziato a guardarlo con occhi diversi e i due si sono avvicinati sempre di più.