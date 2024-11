Tutti assunti gli operai dell’azienda di Quarrata dopo l’aggressione a un dipendente

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

– Una grande vittoria dei rappresentanti dei lavoratori e deglinell’azienda didove uno era stato aggredito a colpi di bastone proprio perché si era rivolto al Sudd Cobas.Siglato l’accordo fra sindacati e Vot International per le garanzie ai lavoratori. I 79 dipendenti avranno un contratto a tempo pieno e indeterminato, con maggiori tutele e una retribuzione migliore, oltre a vedersi riconosciuti ulteriori diritti come buoni pasto e pagamento dell’indennita? di malattia.Si trattain cui un lavoratore era stato aggredito a colpi di bastone da alcuni colleghi per essersi rivolto al sindacato. La reazione a quell’evento ha portato a un risultato importante dal punto di vista del lavoro. “Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’accordo firmatoi tra sindacati e azienda – dice il sindaco diGabriele Romiti – Questa vittoria dei lavoratori dimostra quanto sia sempre determinante il dialogo, anche quando le parti in causa sembrano distanti.