Trump gioca con la Difesa panico in Europa

ritorna alla Casa Bianca e in fatto discoppia ilin. Riguardo la posizione nella Nato, The Donald considera l’Alleanza Atlantica un servizio di protezione nucleare a pagamento per gli europei, dove questo significa spingerli ad acquistare armi di produzione statunitense. Gioco che finora gli è riuscito per metà con alcune nazioni e per nulla con la Francia, unica potenza nucleare del Vecchio Continente. Ora i repubblicani riprenderanno il controllo del Senato e potenzialmente potranno mantenere la maggioranza alla Camera. La possibilità di una «tripletta» di governo, che ripeterebbe i primi due anni del mandato di, ha già provocato due ripercussioni: alcuni membri del Congresso, del Pentagono e dei think-tank governativi si sono immediatamente chiesti quale potrebbe essere la conseguenza delle elezioni sul bilancio dellastatunitense.