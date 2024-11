Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Colleghi della Rai mi chiamano per darmi notizie che in tv non usciranno mai. Per liberare la rete pubblica serve modello tedesco”

“Vorrei una Rai che copi uno qualsiasi dei sistemi di governance europei, magari anche sorteggiando tra quello, quello spagnolo, quello inglese e quello francese. E che poi faccia la televisione. Un servizio e non un servizietto”. Lo ha detto Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, che insieme ad altri direttori di quotidiani è stato ospite de Le sfide del servizio pubblico, una due giorni di confronto a Palazzo Giustiniani, promossa dalla senatrice 5 Stelle e presidenteCommissione parlamentare di vigilanza Rai Barbara Florida. Durante l’incontroha detto di preferire ildi governance. “È l’informazione che deve controllare la politica, non viceversa” ha spiegato, indicando le sue priorità per la Rai, che dovrà recepire entro il prossimo agosto il Media Fredoom Act.