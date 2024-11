Gaeta.it - Tragica aggressione ad Amsterdam: tifosi del Maccabi Tel Aviv vittime di episodi di violenza

Facebook WhatsAppTwitter Il grave attacco subìto daisraeliani delTeladha scosso il panorama sportivo e geopolitico. Durante la serata della partita di Europa League contro l’Ajax, avvenuta il 7 novembre, dieci sostenitori sono stati feriti in scontri violenti. Le autorità olandesi hanno arrestato 57 persone in risposta agli incidenti, mettendo in evidenza la tensione che pervade attualmente il clima calcistico e sociale. In questo contesto, gli ultras delTel, conosciuti comeFanatics, si sono distinti per le loro posizioni politiche estreme e il loro attivo supporto al Likud di Benjamin Netanyahu.Gli scontri e la reazione del governo israelianoL’che ha coinvolto iisraeliani ha portato a una drammatica mobilitazione sia delle autorità locali che di quelle israeliane.