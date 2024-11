Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsul Raccordo Anulare tra Casilina e da Appia In entrambe le direzioni code peranche sul tratto dellaL’Aquila Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con coda tra Labaro e via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada è l’uscita per la tangenziale est code a tratti anche sullaFiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio in corso uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale coinvolti i mezzi della rete Atac e Cotral a rischio corte di bus tram metro e ferrovia l’agitazione non prevede fasce di garanzia nelle tradizionali fasce di garanzia saranno Tuttavia previsti alcuni servizi essenziali come scuolabus collegamenti comporti aeroporti trasporto disabili maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito