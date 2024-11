Lanazione.it - Torna a dicembre l’annuale "Cena dal gusto di beneficenza"

daldi" di Castiglion Fiorentino, un’iniziativa diventata ormai una vera e propria tradizione per l’intera comunità. Il ricavato verrà devoluto alle famiglie in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino. L’appuntamento è per venerdì 6alle ore 20,30 alla Polisportiva Montecchio. La macchina organizzativa si è già messa in moto e oggi alle ore 18, presso il circolo della Polisportiva Montecchio, si terrà la riunione operativa aperta anche a tutte quelle persone che vorranno contribuire all’iniziativa. La "daldi", giunta alla sua undicesima edizione, si svolge con il consueto spirito di fraternità, grazie anche alla collaborazione delle parrocchie, delle associazioni locali e di volontariato, tutte al servizio del prossimo.