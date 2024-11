Biccy.it - Tommaso sul Grande Fratello: “In Italia recitano come in un film, qua in Spagna siete più normali”

L’esperienza spagnola al Gran Hermano diFranchi sta per concludersi e lunedì sera, al termine della puntata, lascerà la Casa e tornerà a Roma dove è atteso per la puntata di martedì di Canale 5. Tirando le somme con il coinquilino Oscar, l’idraulico toscano ha così parlato del:“Qui voi avete tutti un comportamento normale e non studiate quello che dovete dire, insì.in un. Inè molto diverso. Qua inmi sembrate tutti più. Non avete esperienze televisive, ed è questo il bello del programma, è la parte naturale. La televisione delle telenovelas innon mi piace. Ogni settimana entra o esce qualcuno. Entrano, escono, entrano, escono, è tutto una pazzia. Siamo rinchiusi, eh! Ma ogni settimana qualcuno viene o va via. Manca l’energia positiva che c’è qua.