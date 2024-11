Ilfattoquotidiano.it - Tifosi del Maccabi aggrediti ad Amsterdam: la bandiera palestinese strappata, le tensioni e la caccia nelle strade. Cosa sappiamo finora

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

è accaduto adgiovedì? Quante persone sono state ferite? Ci sono dispersi? E come sono nate le violenze nei confronti deiisraeliani? A distanza di molte ore da quello che le autorità di Tel Aviv hanno definito un “pogrom” nel cuore dell’Europa, ci sono alcuni punti fermi e diversi interrogativi riguardo alla genesi e allo sviluppo delle aggressioni, strada per strada, dopo il match tra Ajax eTel Aviv. Eccograzie ai filmati, alle testimonianze e alla ricostruzione delle stesse forze dell’ordine dei Paesi Bassi.è accaduto giovedì pomeriggio in piazzaDopo che nei giorni precedenti erano spuntate scritte sui muri contro la presenza degli israeliani in occasione della partita di Europa League, idelTel Aviv si sono ritrovati in piazza Dam, una delle aree più centrali di