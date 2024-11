Ilgiorno.it - Surinder Pal assolto dall’omicidio del professore Cosimo Errico: ora risarcitemi per i mesi in cella

Bergamo, 8 novembre 2024 – Accusato dell’omicidio del professor, avvenuto il 3 ottobre 2018 a Entratico,Pal per circa un anno e mezzo (569 giorni) è rimasto in carcere, come misura preventiva. Con la sentenza di assoluzione diventata definitiva, il sessantaduenne di origini indiane ha presentato istanza – con l’avvocato Michele Agazzi – per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. La cifra complessivamente richiesta è di 150mila euro. Dovessero accogliere la richiesta i giudici calcolerebbero una quota per ogni giorno di carcerazione oltre a una eventuale cifra discrezionale per le conseguenze personali subite dal detenuto., 58 anni,all’istituto Natta di Bergamo, venne colpito con 23 coltellate nella sua fattoria didattica “Cascina dei fiori”, a Entratico, dovePal lavorava.