Ilfattoquotidiano.it - “Stupratore hai le ore contate”, la scritta comparsa e cancellata a Venezia. Una teste: “Stuprata una 17enne la notte di Halloween”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

hai le ore”. In campo San Giacometto, in zona Rialto, a, qualcuno ha lasciato questaqualche giorno fa e che è stata subito, per il caso di un presunto stupro avvenuto nelladi. Presunto anche perché lavittima degli abusi all’interno dei bagni di un locale non si è presentata in ospedale, né ha denunciato quanto accaduto. Oltre alla, come riporta Leggo, in campo Bella Vienna sono stati trovati anche dei volantini con laDead men don’t rape (Gli uomini morti non stuprano). La Digos indaga sulle scritte bianche e cerca di rintracciarne gli autori, ma al momento non ci sono immagini nitide che possano aiutare a individuarli. Mentre sono i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto è avvenuto.È stata un’altra donna a chiamare i soccorsi alle 3 di