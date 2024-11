Spazionapoli.it - Stadio Maradona, addio alla pista d’atletica? L’architetto Zavanella esce allo scoperto

In questi mesi tiene banco la questione legata al restyling delloDiego Armando, che si rende necessario in vista di Euro 2032: parla.Quale sarà il futuro delloDiego Armando? Due sembrano essere le certezza: la prima è che il rifacimento si rende difatti obbligatorio per non prendere il treno di Euro 2032, competizione che l’Italia ospiterà insiemeTurchia. La seconda, invece, è che Aurelio De Laurentiis è pronto a puntare fortemente sull’impianto di Fuorigrotta, dopo che sembra quasi tramontata del tutto l’ipotesi di un nuovocompletamente da zero, da costruire eventualmente altrove.I tifosi, intanto, si interrogano su come si presenterà lonel prossimo futuro: la UEFA ha dettato caratteristiche ben precise per consentire a Napoli di poter essere tra le città che ospiterà Euro2032 in Italia.