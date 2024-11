Quotidiano.net - Soluzioni per la scuola che cambia. La Svezia: torniamo a carta e penna: "Rischi dall’eccesso del digitale"

"Ci siamo sbagliati". Riconoscendo l’importanza della scrittura a mano e della lettura su, in, Paese pioniere della digitalizzazione scolastica, la ministra dell’Educazione e della Ricerca Lotta Edholm fa dietrofront per tornare al sistema di apprendimento tradizionale basato sulla rimozione dei tablet nelle scuole materne e sulla reintroduzione di libri stampati e quaderni: strumenti necessari per acquisire pienamente le competenze di base. Perché quest’inversione di tendenza? "Oggi diversi studi ci dicono quanto sia estremamente importante imparare a leggere sue scrivere a mano e, solo in seguito, introdurre l’uso del computer e degli altri dispositivi digitali. I risultati arrivati dal Programma per la valutazione internazionale dello studente (Pisa) 2022 mostrano una forte correlazione tra l’uso degli smartphone da parte degli studenti e il calo del loro rendimento scolastico.