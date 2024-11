Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, i lavori per la ferrovia e l’allarme arsenico nell’acqua: i pm di Messina sequestrano le vasche con gli scarti degli scavi

Dopo le denunce per la presenza die la cattiva gestione dei rifiuti, arriva il sequestro di una delledi accumulo di materiale inerte deidi scavo per il raddoppiorio trae Catania, dove nelle scorse settimane era stato denunciato un valore disuperiore alla norma. Il sequestro è stato chiesto e ottenuto dalla procura di, guidata da Antonio D’Amato, per presunte irregolarità nella gestione di materiali inerti. Si tratta deidi scavo della galleria Sciglio, a Nizza di, nei Monti Peloritani, nel versante ionico del Messinese, fatti da un consorzio di imprese guidato da Webuild, la società che ha in appalto anche idel Ponte sullo Stretto.In queste zone è presente un’alta quantità di metalli, tra cui l’, per questo motivo il materiale raccolto dallo scavo andava dunque gestito secondo precise prescrizioni di legge.