Serie C | Trento di rimonta con la FeralpiSalò vince la Pro Vercelli

Si apre la 14ª giornata diC. Nel Girone A vittoria pesante del, che batte e supera in classifica latra le proprie mura. 3-2 per i gialloblù, che vanno sotto al 38? dopo il gol di Pilati (38?) e ribaltano i conti in due minuti con Giannotti (49?) e Di Carmine (51?). Balestrero (59?) impatta sul 2-2, ma il rigore di Anastasia (88?) regala i tre punti al, che si issa al terzo posto in classifica con 25 punti. Successo casalingo della Pro, che si toglie dalle zone scomode di classifica e piega in inferiorità numerica l’Alcione Milano. 1-0 il punteggio per i liguri grazie al gol di Comi (69?), che porta la Pro in 14ª posizione con 15 punti. Alcione quinta a 22 punti. La Triestina resta fanalino di coda con 6 punti e cade in casa contro il Giana Erminio.