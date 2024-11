Oasport.it - Scherma, sei spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale a Berna

Saranno sei gliche prenderanno parte domani alla prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a. Inera già qualificato Davide Di Veroli, grazie alla sua posizione nel ranking mondiale.Dopo la fase a gironi a staccare il biglietto per la gara di domani era stato Giacomo Paolini, che è riuscito a chiudere con un percorso netto di sei vittorie in altrettanti assalti. Dai turni preliminari sono poi riusciti ad accedere alanche Matteo Galassi, Giulio Gaetani, Enrico Piatti e Valerio Cuomo.Purtroppo si sono arresi nell’ultimo turno di qualificazione Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto, mentre in precedenza si era interrotto il cammino di Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Gabriele Cimini e Filippo Armaleo.Domani dalle 8.