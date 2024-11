Thesocialpost.it - Processo Grillo, la difesa: “Silvia non era ubriaca”

Nel tribunale di Tempio Pausania continua ilper violenza sessuale che vede imputati Ciroe tre suoi amici, accusati di aver abusato di una giovane nella villetta di famiglia a Porto Cervo, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. I difensori degli imputati mirano a smontare la versione della vittima, identificata con il nome di fantasia, sostenendo che fosse sobria e in grado di negare il consenso, anche in base a una nuova perizia medica presentata oggi.la deposizione del medico legale: “sobrietà sufficiente per dire no”Marco Salvi, medico legale e consulente della, ha affermato che la quantità di alcol dichiarata daquella sera avrebbe dovuto causarle un coma etilico, secondo i dati raccolti. Salvi, basandosi sulla documentazione agli atti senza aver visitato la ragazza, ha sostenuto che il livello di alcol assunto non fosse sufficiente per compromettere il consenso, aggiungendo che i lividi presenti sul corpo della ragazza, documentati in foto, non sarebbero attribuibili a violenze.