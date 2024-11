Iltempo.it - “Perturbazione non classica”. Sottocorona e le conseguenze delle elevatissime temperature

Gli effetti del cambiamento climatico sono ben visibili negli eventi estremi avvenuti nelle ultime settimane, in Italia, ma anche in Spagna. Paolo, meteorologo di La7, cerca di dare una spiegazione agli effetti sul tempo di questo calore accumulato negli scorsi mesi: “La situazione vede sul Mediterraneo ancora la continuazione di quello che abbiamo visto in questi ultimi due o tre giorni, vale a dire maltempo, molti temporali, però soprattutto sul mare. Questo mi dà un po' lo spunto per una lettura di questa carta. A ovest ieri abbiamo visto sull'Atlantico, vicino ormai alle coste della penisola iberica, una, è entrata in realtà, questa è la parte calda cioè quella dove i fenomeni non ci sono, non sono segnalate piogge al momento per intenderci, poi dietro c'è la parte fredda della, quella che tipicamente porta i fenomeni, le più piogge, i temporali.