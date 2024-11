Ilgiorno.it - Patenti gratis per trovare autisti

per gli aspiranti conducenti di autobus: col progetto "Academy", Autoguidovie offre un’opportunità di lavoro a giovani, donne e persone in cerca di un ricollocamento professionale. Attraverso appositi percorsi di formazione comprensivi dell’acquisizione dellesuperiori alla "b", il programma dell’azienda di trasporto punta a favorire l’impiego degli under 30 e la parità occupazionale tra i sessi. Si vuole inoltre offrire una chance a quelle persone, fino ai 45 anni di età, che necessitano di re-immettersi nel mercato del lavoro. Composto da vari step, l’iter formativo prevede anche che gli aspirantifacciano pratica su un particolare simulatore di guida, per sperimentare le manovre, testare i tempi di reazione e perfezionare il livello di preparazione. A coloro che porteranno a termine il percorso, diventando a tutti gli effetti conducenti di Autoguidovie, si offre un’assunzione a tempo indeterminato (o di apprendistato), con stipendio a partire da 1560 euro lordi al mese.