Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-PORTO 2-1: Pedro, ‘altro che ragazzino’. Omorodion stecca

di, match valido per la quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2024/25(LaPresse) – calciomercato.itMandas 6Marusic 6,5Gigot 6,5. Dal 65? Gila 6Romagnoli 7Nuno Tavares 6,5. Dal 88? Pellegrini svGuendouzi 6,5Vecino 6,5Tchaouna 6. Dal 65? Rovella 6TOP7,5: ma che altro bisogna dire per un cambione del genere? Trentasette anni ed è il più decisivo di tutti, al 92? dopo una partita intera a ritmi altissimi, con strappi continui. Solo tutti in piedi e applaudire.Zaccagni 6,5. Dal 70? Isaksen 6Castellanos 6. Dal 65? Dia 6All.: Baroni 7Diogo Costa 6Martim 5,5. Dal 62? Joao Mario 5,5Perez 5,5TOP Djalò 6,5: gioca un’ottima partita, sbaglia qualcosa ma viene sollecitato in continuazione e deve costantemente correre all’indietro mostrando corsa e condizione sopra la media.