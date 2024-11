Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di novembre, le previsioni segno per segno: “Bilancia: improvvisamente ti sentirai ricco. Leone, un lampo illumina il tuo regno”

è un mese elettrico, carico di fulmini cheno e vortici che trascinano e siamo tutti parte di questa tempesta cosmica.È un mese che ti chiede di lasciarti scuotere, di non temere il cambiamento, ma di viverlo come un’occasione per scoprire chi sei davvero.Ogni transito è una scarica energetica che porta con sé un’opportunità di cambiamento. Sii pronto a entrare in ogni vortice, a farti attraversare dai fulmini della trasformazione e a rinascere più luminoso e consapevole. Lascia che ogniti guidi, ogni vortice ti trasporti, e segui la luce della tua Anima verso chi veramente sei! Ecco i punti chiave di questo mese elettrizzante.1: Luna Nuova in Scorpione a 9°35’ – Il Fulmine della Rivelazione – Questa Luna Nuova in Scorpione è un fulmine che colpisce dritto al cuore, invitandoti are quelle parti di te che spesso rimangono nascoste.