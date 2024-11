Zonawrestling.net - NXT: Dani Palmer mostra coraggio ingoiando una palla di fuoco

Negli ultimi anni la WWE ha ingaggiato diversi talenti come parte di NXT. Uno dei talenti più cristallini è certamenteche nelle ultime ore hato parecchiopubblicando un video online dove ingoia unadi.Recentemente quest’anno, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, è tornata nella competizione generale sul ring nell’ultimo mese. Il video in questione è reperibile sul profilo instagram dell’atleta, affermando che ama vivere la vita con il brivido del pericolo ed è per questo che i fan la rispettano morto. Ultimamente l’atleta è stata anche al centro di speculazioni a seguito delle sue teorie del complotto sull’uragano Milton. Vedremo cosa le riserverà il futuro considerando che lei si aspetta una grossa spinta ai piani alti della federazione e del suo roster.