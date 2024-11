Gaeta.it - Morta Rina Biz, 91 anni: simbolo delle Acli e pioniera della cooperazione in Veneto

Facebook WhatsAppTwitterBiz, celebre figurain, è scomparsa all’età di 91a Treviso. Fondata nel 1983 la cooperativa “Insieme si può“, Biz ha dedicato la sua vita all’impegno sociale e all’aiutopersone più fragili. La notiziasua dipartita è stata comunicata dal presidenteRegione, Luca Zaia, che l’ha descritta come un’icona del servizio comunitario e un faro di speranza per molti.La vita e l’eredità diBizBiz ha trascorso gran partesua vita cercando di migliorare le condizioni degli altri, diventando un punto di riferimento per la comunità. Il suo lavoro all’internoè stato fondamentale per promuovere valori come la solidarietà e l’inclusione, sempre attenta ai cambiamenti sociali e alle necessità emergenti.