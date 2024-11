Lanotiziagiornale.it - Montaruli contro Report per una mancata rettifica

Dovevano essere il momento di riflessione sul futuro del servizio pubblico e su una Rai “libera dai partiti”. Ma la vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, Augusta(FdI), non deve però aver compreso appieno lo spirito degli Stati Generali. E, infatti, ha approfittato dell’inper lanciare il suo attacco alla trasmissione, accusata di essersi sottratta “al dovere di”.L’attacco aper una“Il giornalista in genere ha il dovere di perseguire la verità a prescindere da chi va a toccare e, se è del servizio pubblico, lo deve fare una volta in più. La verità significa anche contraddittorio, dare la possibilità di rispondere e garantire la possibilità di. Una notizia falsa diventa persecuzione. Da qui discende anche il modo di regolare i palinsesti”, ha detto.