Cityrumors.it - L’incubo del caro voli per Natale: ecco le “triangolazioni” all’estero per risparmiare

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Le tariffe dei biglietti aerei per il sud e le isole registrano già evidenti picchi di prezzi in vista delle festività natalizie, a danno di lavoratori e studenti che vogliono tornare a casa durante per le festeManca ancora un mese e mezzo alle festività natalizie, ma prenotare un volo per il Sud costa già un patrimonio. E’ la stortura delle tariffe deilow cost, che risultano già prenotati tutti con mesi di anticipo e, chi decide soltanto ora di comprare un biglietto per trascorrere ila casa con la famiglia, è costretto a sborsare, per circa un ora di volo, cifre importanti che, normalmente, ti porterebbero nelle più importanti Capitali europee.Molti viaggiatori costretti a spendere molti soldi per tornare a casa a– Cityrumors La ricerca e l’acquisto di un biglietto aereo negli ultimi anni è profondamente cambiata.