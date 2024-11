Sport.quotidiano.net - Le partite del weekend del settore giovanile nerazzurro

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Pisa, 8 novembre 2024 - Ildel Pisa Sporting Club si prepara a vivere unintenso di sfide su diversi fronti. A dare il via sarà la squadra Primavera, che domani affronterà il Bari in trasferta per la settima giornata del campionato Primavera 2. I ragazzi di mister Masi sono chiamati a dimostrare il loro valore sul campo del “Palmiotta” di Modugno, con fischio d’inizio alle ore 11.00. Sarà una partita importante, che metterà alla prova la continuità della squadra contro un avversario di tutto rispetto. Domenica, sarà la volta degli Under 17, che riprenderanno il loro cammino in campionato facendo visita al Bologna. L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 al campo “Cavina” di Bologna, dove i giovani nerazzurri cercheranno di strappare punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica.