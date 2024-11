Lanazione.it - Le idee di Leonardo vanno negli Usa. Trenta macchinari dedicati al volo

Il genio diDa Vinci rivive nelle macchine di legno realizzate dalla famiglia Niccolai emodellial, a febbraio, saranno alla mostra "The first flight" all’Air Space Museum di San Diego,Stati Uniti. A Comeana, in via Lombarda, c’è un hangar dove Gabriele Niccolai ha portato in esposizione i modelli e dove realizza una parte di questi. La ditta, giunta alla terza generazione si trova a San Donnino, Campi Bisenzio. Ieri c’è stata la presentazione dei modelli destinati agli Usa a cuie hanno partecipato il sindaco di Signa Giampiero Fossi e il consigliere regionale Marco Martini. Niccolai ha illustrato il suo lavoro di artigiano del legno e del ferro. Già suo padre Carlo, intorno al 1960,decise di trasformare il suo laboratorio di accessori di alta moda in una fucina dove produceva macchine didi alto livello di artigianato.