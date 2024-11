Sport.quotidiano.net - L’Atalanta non incassa più gol. Fermo Kolasinac: con l’Udinese tocca a Kossonou

Bergamo, 8 novembre 2024 –ha blindato la sua porta. Appena tre gol subiti dal 28 settembre, tre gol appena nelle ultime nove partite disputate. L’ultima decisiva nel risultato è stata la rete di Castro a Bologna a fine settembre. Poi due gol ininfluentiti entrambi sul 5-0, presi contro il Genoa e il Verona, in un due gare terminate 5-1 e 6-1. E zero gol finora subiti in Champions. La Dea miglior attacco della serie A con 29 gol segnati in 11 giornate sta diventando anche una delle migliori difese in assoluto. Grazie alle parate di Marco Carnesecchi, autore di interventi decisivi quando serve, ma senza essere eccessivamente impegnato in questo ultimo mese e mezzo, e ad un difesa che continua ad essere una diga nonostante un forzato turn over tra gli interpreti per via degli infortuni che hanno costretto Gasperini a cambiare quasi sempre i giocatori arretrati.