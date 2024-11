L’amministrazione di Sezze pronta a lanciare il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

ha compiuto un passo significativo verso l’inclusione sociale e l’accessibilità universale, avviando le procedure per la redazione e l’adozione delper l’Eliminazione(PEBA). Questo strumento è fondamentale per garantire l’accesso sicuro e agevole agli spazi pubblici per tutti i cittadini e visitatori, rappresentando una novità assoluta per il Comune e dimostrando l’impegno delnei confronti dei dirittipersone con disabilità.Con la determinazione n. 151 del Settore Servizi al Territorio, datata 30 ottobre 2024, il Comune ha approvato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse e il disciplinare telematico per selezionare un professionista specializzato nella stesura del PEBA, in linea con le normative nazionali e le linee guida regionali.