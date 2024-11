Ilrestodelcarlino.it - La nipote di Paolo Borsellino alla giornata della legalità

Savignano sul Rubicone ospiterà Roberta Gatani,del giudicee impegnata da sempre nell’ambito dell’educazione. L’evento, organizzato da Lions Club del Rubicone in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone e il sostegno del Comune, si terrà venerdì 22 novembre al Cinema Teatro Moderno. La mattinata sarà totalmente dedicata agli studenti del "Marie Curie" con i giovani nel teatro Moderno e ripreso e trasmesso in diretta streaming, per permettere a tutte le 31 classi dell’istituto superiore di seguire l’evento. La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza che potrà ascoltare Roberta Gatani, e la sua testimonianza di impegno a favorepresentazione dell’evento c’erano il sindaco Nicolapasqua, il presidente del Lions Club Rubicone Elvis Bianchi con una decina di soci, Mauro Tosi preside del Marie Curie, le insegnanti Teresa Calasaspro e Luciana Trombetta e Corrado Monti presidente di RomagnaBanca.