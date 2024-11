Dilei.it - Kate Middleton, William a pranzo con Heidi Klum si dimentica di lei

forse rimpiangerà ancora di più il fatto di non aver accompagnatoin Sudafrica, visto che l’ultimodel tour lui lo ha passato in compagnia della super top model,. E i due sembravano intendersela benissimo., il rimpianto di non essere conin Sudafrica, come è noto, non è potuta andare in Sudafrica con, perché si sta ancora riprendendo dal cancro che l’ha colpita nei mesi scorsi. Ha terminato la chemioterapia solo a fine settembre e sta riprendendo gradualmente gli impegni di lavoro. Probabilmente ricomparirà questa domenica, per la commemorazione dei caduti dove Camilla dovrebbe essere assente, perché ancora malata.Così,ha affrontato il tour da solo. Il momento più importante di questa visita è stata la serata di gala dei Earthshot Prize Awards dove il Principe si è presentato con un outfit sbagliatissimo, ma per il resto è stato accolto a Città del Capo davvero come un Re e non ha perso occasione per dare un aggiornamento sulle condizioni di salute diche, stando al marito, sta bene e si sta riprendendo nel migliore dei modi.