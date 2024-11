Sport.quotidiano.net - Juve, la carica di Motta per il derby: “Vogliamo fare una grande partita”

Torino, 8 novembre 2024 – C’è stato un periodo, dopo poche giornate, in cui il Toro era addirittura in testa alla classifica. C’è stato un periodo in cui lanon prendeva mai gol, proprio mai. Dopo circa tre mesi di campionato la situazione è leggermente diversa. I bianconeri di gol ne hanno presi sette in totale, di cui quattro nella stessacontro l’Inter, ma hanno comunque tenuto il passo e sono a meno quattro dal Napoli, il Toro, invece, è andato incontro a quattro sconfitte nelle ultime cinque, vincendo solo di misura con il Como, e grazie a un regalo di Braunoder. Ildi sabato sera è dunque uno spartiacque, perché lapuò restare in scia al treno Scudetto mentre i granata rischiano di salutare il treno europeo, almeno per il momento., come è logico che sia, chiede unaprestazione nella sua prima stracittadina torinese.