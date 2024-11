Formiche.net - Italia e India, una cooperazione strategica nell’Indo-Mediterraneo

Negli ultimi anni,hanno rafforzato significativamente le loro relazioni bilaterali, dimostrando un forte interesse reciproco nel promuovere lanei settori politico, economico, culturale e industriale. Tra le iniziative più promettenti emerge l’Imec (Corridoio Economico–Medio Oriente–Europa), che mira a creare un nuovo corridoio commerciale e logistico, collegando ilcon l’Indo-Pacifico attraverso il Medio Oriente. Questo progetto ha il potenziale per diventare un pilastro di sviluppo non solo economico, con l’che potrebbe assumere il ruolo di partner chiave per l’, rafforzando l’Indo-come crocevia strategico globale.Indo-: un legame speciale traQuesto genere di interconnessione è stata al centro del lavoro del workshop “Indo-, una relazione speciale”, organizzato nella sede di Fondazione Med-Or in collaborazione con il Council for Strategic and Defense Research (CSDR).