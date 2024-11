Primacampania.it - “Il trapasso della giovinezza”, di Alessandro Scotto Di Minico: un viaggio poetico nell’ombra della crescita interiore

“Il titolo è emblematico: laè vista come qualcosa di sofferto, che passa via quasi come una liberazione lasciando spazio alla dolorosa consapevolezza. Come afferma Raymond Radiguet, citato dall’autore in epigrafe alla silloge: “E, di tutte le stagioni, la primavera, ancorché la più conveniente, è la più difficile da portare”. Il giovane, pertanto, cresceriflettendo sulle contraddizioni del proprio sentire.Stiamo parlando de “Il”, raccolta poetica didi, edita in questi giorni da Controcorrente nella collana “Poesie” (pagine 106; euro 12,00). Una serie di liriche in cui l’autore cerca di descrivere la forzache abita dentro di sé, che lo fa stare a galla durante la tempesta ma che rischia anche di travolgerlo.