361magazine.com - Il pomeriggio di Rai 2 si tinge di magia grazie a Andrea Delogu e al suo nuovo programma, “La porta magica”.

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

Ildi Rai 2 si riempie dicone il suo, La. Un format innovativo che spalanca le porte a un mondo di trasformazioni e di storie che emozionano.Al centro della scena ci sono persone comuni con desideri e sogni a volte nascosti, che cercano un cambiamento radicale nella loro vita. Che si tratti di superare una paura, rinnovare il proprio aspetto o migliorare le relazioni, ciascuno ha l’opportunità di trovare il coraggio di varcare quella soglia verso il proprio obiettivo.Ma La— in onda ogni lunedì alle 17 — non è solo un semplice talk show. È un autentico percorso di crescita, in cui i protagonisti sono accompagnati da un team di esperti pronti a suprli in ogni fase del cambiamento. Psicologi, personal trainer, esperti di stile, architetti e molti altri mettono a disposizione le proprie competenze per aiutare i partecipanti a raggiungere i loro obiettivi.