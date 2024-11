Movieplayer.it - Il gladiatore 3, Ridley Scott: "Sarà ispirato a Il Padrino - Parte seconda"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

sta accarezzando l'idea di trasformare Ilin una trilogia e ha dichiarato l'ambizioso modello di riferimento. Il2 non è ancora uscito nei cinema (l'uscita italiana è prevista per il 14 novembre), mapensa in grande e ha già in mente un ambizioso modello di riferimento per Il3. Il regista ha rivelato all'Hollywood Reporter di avere i piani per un terzo sequel chea Ildi Francis Ford Coppola. Ambientato 20 anni dopo gli eventi del primo film, Il2 si concentra sul personaggio di Paul Mescal, Lucio, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Marco Aurelio (Richard Harris), e sul suo approdo .