Liberoquotidiano.it - Il fallo da rigore più assurdo nella storia del calcio? Anche il Dibu Martinez non ci crede | VIdeo

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Scene che hanno dell'incredibile. Quelle che si sono viste al Jan Breydel Stadium di Bruges, dove i padroni di casa hanno battuto 1-0 l'Aston Villa grazie a unditrasformato da Vanaken. Il tiro dal dischetto è stato concesso per un surrealedi mano di Mings al 50'. Tutto è nato dopo un passaggio delEmilianoal suo difensore che, invece di giocare il pallone coi piedi, non accorgendosi che il gioco era ripreso, lo ha raccolto con le mani e lo ha restituito al suo portiere, posizionandolo sul vertice dell'area piccola. Tyrone Mings has had an absolute nightmare there pic.twitter.com/3Z7c6nBnVT — Football Hub (@FootbalIhub) November 6, 2024 Sono scattate subito le proteste del Bruges, rivolte all'arbitro tedesco Tobias Stieler che ha subito deciso per ildi, applicando come da norma il regolamento.