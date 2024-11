Ilgiorno.it - I tormenti del centrosinistra. Sala non commenta: aspetto gli atti. E il Salva-Milano divide Pd e M5S

Il sindaco Giuseppeevita ogni commento. Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, ritiene sia necessaria una "verifica di maggioranza", il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino precisa, però, che quella di Monguzzi è una posizione personale. Nel frattempo la questione si allarga ale sulla Giunta milanese nonché sul Pd arriva il fuoco (amico?) del Movimento Cinque Stelle, contrario al decreto con il quale si intende chiarire le norme e sanare le situazioni al centro dell’inchiesta e dei sequestri che ormai da mesi stanno mettendo in stallo i progetti immobiliari del capoluogo e agitando la politica cittadina. Questa la sintesi delle reazioni piovute ieri dopo il sequestro di Scalo House e dell’area compresa tra via Valtellina e via Lepontina disposto dalla magistratura nell’ambito dell’inchiesto sul presunto danno erariale commesso all’amministrazione comunale per aver chiesto ai costruttori oneri di urbanizzazione più bassi di quanto prevessero le norme.